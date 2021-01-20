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ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів в Донбасі

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі. За добу зафіксували 19 порушень, в той же час як у попередній період - 46.

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Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 18 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 3 вибуху невизначеного походження. Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції. За попередню добу в цій області зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню в районі на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде. У ході зустрічі президент поскаржився на гальмування врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні за пандемії коронавіруса.

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