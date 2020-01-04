ОБСЕ зафіксувала невідведений "Град" бойовиків неподалік Донецька

У місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків
Спостерігачі ОБСЄ 1 січня зафіксували на окупованому Донбасі невідведену реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ.
Зазначається, що у місцях зберігання озброєння бойовиків також не вистачає 13 танків.
Так, "Град" зафіксували біля населеного пункту Новоамвросіївське, що у 56 кілометрах на схід від Донецька. Ця установка розміщена з порушенням ліній відведення.
Також зазначається, що станом на 1 січня у постійному місці зберіганні озброєння в непідконтрольному районі Донеччини досі бракує 13 танків - чотирьох Т-64 та дев’ятьох Т-72.
Крім цього, 2 січня на околицях окупованого Луганська бойовики стріляли у бік безпілотника ОБСЄ.
Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській і Донецькій областях.
РБК-Україна писало, що на Донбасі 3 січня ситуація на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші.