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ОБСЄ зафіксувала невідведені "Гради" бойовиків на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

На тимчасово окупованій території Луганської області СММ ОБСЄ зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Вони були розміщені з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОБСЄ.

В ОБСЄ уточнюють, що "Гради" були виявлені 14 грудня патрулем СММ біля н.п. Хрустальний (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Крім того, в той же день поблизу н.п. Тернове (57 км на схід від Донецька) були виявлені чотири танки Т-64, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

У другій половині жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 70 одиниць бойової техніки збройних формувань РФ, розміщених поза певними районами відведення.

Раніше ми писали, що бойовики знову не дозволили патрулям ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення.

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Донбас