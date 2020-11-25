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ОБСЄ зафіксувала два порушення перемир'я на Донбасі за добу

Донбас, Середа 25 листопада 2020 04:57
ОБСЄ зафіксувала два порушення перемир'я на Донбасі за добу
Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі за добу. Всі - в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ станом на 19:30 23 листопада.

Так, одне порушення було зафіксовано поблизу Донецької фільтраційної станції. Ще одне недалеко від Гнутово.

До цього, за попередню добу, в області не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За минулу добу в області зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я на Донбасі, яке почало діяти 27 липня, СММ ОБСЄ зафіксувала 2 516 порушень режиму припинення вогню. Серед них - 992 вибухи, 75 пролетілих невизначених боєприпасів, 33 спалахи дульного полум'я і 27 освітлювальних ракет, а також 1 389 черг і пострілів.

Нагадаємо, 24 листопада позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївки потрапили під обстріл ворожого снайпера. Близько полудня снайперська куля потрапила в українського військовослужбовця.

В результаті загинув військовослужбовець з Київської області старший солдат В'ячеслав Мінкін.

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