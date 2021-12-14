ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі за вихідні

Найбільш небезпечною була ситуація в Луганській області. Там за вихідні сталося 599 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 107 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталося поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте. Там фіксували вибухи, вибухи АГС, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А в районі Попасної гриміли міномети.

У Донецькій області зафіксували 211 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 30 вибухів. З них 3 вибухи в повітрі, 1 розрив боєприпасу і 26 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталася в районах Широкине, Південне, Залізне. У цих районах фіксували вибухи, черги з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.