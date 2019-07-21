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ОБСЄ зафіксувала 75 порушень перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 21:48
ОБСЄ зафіксувала 75 порушень перемир'я на Донбасі
Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Незважаючи на домовленість у Мінську, перемир'я не дотримується

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні оприлюднила дані про порушення режиму припинення вогню на Донбасі з 00:01 до 16:00 у неділю, 21 липня. Про це повідомляється на сайті місії.

Як наголошується в звіті, у відповідності з домовленостями, досягнутими 17 липня на Тристоронній зустрічі контактної групи в Мінську, СММ продовжила здійснювати моніторинг ситуації з безпекою.

Місія зафіксувала в цілому 75 порушень режиму припинення вогню (3 вибухи, 21 снаряд і 51 постріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї). Практично всі порушення режиму припинення вогню (74, включаючи 2 вибуху) зафіксовано в період між 00:01 8:00 в Луганській області, в районах на схід від н.п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська) і біля н.п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).

У період між 8:01-12:00 СММ зафіксувала 1 вибух у Донецькій області недалеко від н.п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). У період між 12:01 та 16:00 не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

"Місія продовжує стежити за ситуацією з безпекою", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, що в неділю, 21 липня, о 00:01 на Донбасі почався безстроковий період перемирия, який було узгоджено під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня.

РБК-Україна писало, що в документі про перемир'я на Донбасі вперше передбачена відповідальність сторін за порушення режиму припинення вогню. Про випадки порушень будуть негайно повідомляти Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і застосовувати до порушників "дисциплінарні заходи".

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