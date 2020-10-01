ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики дали гарантії тиші, авіація вже гасить пожежі в Луганській області

Сєвєродонецьк, Четвер 01 жовтня 2020 12:56
Бойовики дали гарантії тиші, авіація вже гасить пожежі в Луганській області
Фото: пожежі в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Для гасіння пожеж в Луганській області були отримані гарантії тиші від проросійських бойовиків на Донбасі. Українська авіація вже приступила до роботи.

Про це на брифінгу повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми з вчорашнього вечора подавали запити до ОБСЄ і СЦКК, просили командування ООС, щоб нам дали режим тиші. Сьогодні є офіційні листи... Як тільки ми отримали листи, літаки відразу почали гасити пожежі. Їх на даний момент три, один вертоліт і ще один буде додатково залучено", - зазначив Гайдай.

За його словами, навіть якщо б гарантії тиші були отримані вчора, то авіацію було неможливо задіяти, оскільки сильний вітер в регіоні заважав підняти в повітря пожежні літаки і вертольоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті пожеж в Луганській області загинуло 9 осіб. Поліція не виключає версію підпалу, за даними штабу ООС, до пожеж причетний супротивник.

Також повідомлялося, що через пожежі в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Луганськпожежабойовики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся