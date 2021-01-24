ОБСЄ зафіксувала 45 порушень перемир'я в Донецькій області за добу

В Донецькій області Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу. У Луганській області дотримувалась тиша.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано у районах на північно-північно-захід від Донецької фільтрувальної станції в ранковий час 22 січня, а також на північ від Широкіно.

За попередній звітний період зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області дотримуються перемир'я з 17 січня.

Після того, як була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 6 405 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, 23 січня бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий.