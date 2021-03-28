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ОБСЄ зафіксувала понад 220 порушень на Донбасі за добу

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 223 порушення режиму припинення вогню за добу 26 березня. Більшість з них в Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 74 порушення режиму припинення вогню, у тому числі 9 вибухів невизначеного походження. Практично всі порушення зафіксовані поблизу Горлівки.

За попередній звітний період зафіксовано 493 порушення режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 149 порушень. Майже всі порушення спостерігалися у районах на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 26 березня бойовики з мінометів та інших озброєнь обстріляли українські позиції біля Шумів в районі окупованій Горлівки. В результаті четверо бійців загинули і ще двоє отримали поранення.

РБК-Україна писало, що 27 березня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

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