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ОБСЄ зафіксувала понад 1500 порушень "тиші" на Донбасі за три дні

Автор: Даша Харченко

З 2 по 5 квітня Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 1600 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Зокрема 1424 порушення у Донецькій області та 126 - у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Окрім того, у Донецькій області в цей період було зафіксовано 281 вибух.

Згідно з даними, 900 цих порушень режиму припинення вогню сталися у ніч з 2 на 3 квітня в районі на південь від окупованої Горлівки.

У Луганській області з вечора 2 квітня по вечір 5 квітня Місія зафіксувала 126 порушень режиму припинення вогню, усі – вибухи невизначеного походження. Більшість цих вибухів (79) було зафіксовано ввечері 2 квітня у районах на північ від окупованої Кадіївки та на південному сході підконтрольної уряду Попасної.

Нагадаємо, 6 квітня близько 17:00 внаслідок обстрілу було знеструмлено помпову станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Водопостачання зупинене у 49 населених пунктах.

Також у суботу, 3 квітня, на Донбасі пропав один з військовослужбовців Збройних сил України. 6 квітня бойовики віддали його тіло українським військовим.

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