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ОБСЄ зафіксувала понад 100 порушень на Донбасі за добу

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за добу 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість - у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 59 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 29 вибухів (27 вибухів невизначеного походження і 2 розриву боєприпасів з озброєння невстановленого типу), більшість з яких відбулися в районах на північ від Широкіно. За попередній звітний період зафіксовано 11 порушень.

У Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 26 вибухів невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах до північно-заходу від Кадіївки (колишній Стаханов) і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період зафіксовано 36 порушень.

Нагадаємо, в суботу, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений.

Нагадаємо, 4 березня бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

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