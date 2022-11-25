В ОБСЕ признают, что агрессия РФ усиливает напряжение среди участников организации

По словам дипломата, "необъявленная, неспровоцированная варварская война в регионе ОБСЕ" представляет для организации "наибольшую экзистенциальную угрозу с момента ее основания".

Также Дмоховский признает, что война РФ против Украины усугубляет споры и напряжение среди участников ОБСЕ.

Он считает, что организация нуждается в адаптации к новым реалиям, и функции ОБСЕ сейчас работают "в аварийном режиме".

"На фоне драматических фактов зверств, которые совершает Россия, пока она не решит изменить свое поведение, вряд ли можно представить и принять возвращение к business-as-usual на территории ОБСЕ", - добавил спецпосланник главы организации.

Также Дмоховский отметил, что ОБСЕ выступает в защиту жертвы российской агрессии Украины и, противопоставляя себя агрессору - РФ, отстаивает также основанный на правилах международный порядок.

"Это записано в основополагающих принципах организации, что являются основами международной безопасности и стабильности. Российская агрессия разрушила основы современной концепции безопасности. Никакие механизмы и меры не смогли предотвратить эту атаку в сердце региона ОБСЕ", - подчеркивает он.