ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ОБСЕ признают, что агрессия РФ усиливает напряжение среди участников организации

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 07:40
В ОБСЕ признают, что агрессия РФ усиливает напряжение среди участников организации Фото: представители миссии ОБСЕ в Украине (twitter.com/osce_smm)
Автор: Владимир Костырин

Специальный посланник главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Артур Дмоховский заявил, что военная агрессия РФ против Украины усугубляет споры среди участников ОБСЕ, а также ставит под угрозу само существование организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве.

По словам дипломата, "необъявленная, неспровоцированная варварская война в регионе ОБСЕ" представляет для организации "наибольшую экзистенциальную угрозу с момента ее основания".

Также Дмоховский признает, что война РФ против Украины усугубляет споры и напряжение среди участников ОБСЕ.

Он считает, что организация нуждается в адаптации к новым реалиям, и функции ОБСЕ сейчас работают "в аварийном режиме".

"На фоне драматических фактов зверств, которые совершает Россия, пока она не решит изменить свое поведение, вряд ли можно представить и принять возвращение к business-as-usual на территории ОБСЕ", - добавил спецпосланник главы организации.

Также Дмоховский отметил, что ОБСЕ выступает в защиту жертвы российской агрессии Украины и, противопоставляя себя агрессору - РФ, отстаивает также основанный на правилах международный порядок.

"Это записано в основополагающих принципах организации, что являются основами международной безопасности и стабильности. Российская агрессия разрушила основы современной концепции безопасности. Никакие механизмы и меры не смогли предотвратить эту атаку в сердце региона ОБСЕ", - подчеркивает он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ Война России против Украины
NEWS
Мы стабильно кладем батальон. Арестович рассказал о ежедневных потерях армии РФ
Мы стабильно кладем батальон. Арестович рассказал о ежедневных потерях армии РФ
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины