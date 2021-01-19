ОБСЄ посилила присутність у Херсонській області

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) розширила свою присутність у Херсонській області. Вона це зробила для відслідкування подій в окупованому Криму.

Про це заявила голова ОБСЄ Анн Лінде на спільному брифінгу з головою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За її словами, монітори, які представляють спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, не напряму відслідковують події, які відбуваються на окупованому півострові.

"Це включає моніторингову діяльність, яка відбувається на КПВВ "Чонгар". І на східному пункті пропуску "Колончак". Останнім часом моніторингова місія підсилила свою присутність у Херсонській області для того, щоб відслідковувати події, які відбуваються в окупованому Криму", - розповіла вона.

Нагадаємо, нова глава Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде прибула в Україну. Її візит триватиме 19-20 січня.

Зазначимо, третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України вітає це рішення комітету ГА ООН.