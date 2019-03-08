В ОБСЄ прокоментували угоду про перемир'я на Донбасі

В ОБСЄ сподіваються, що черговий режим перемир'я триватиме якомога довше

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поприветствовал подтверждение приверженности соблюдения перемирия на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Как говорится в заявлении Сайдика, очередной режим тишины, который наступил с полуночи 8 марта, является бессрочным. Сайдик на видеоконференции рабочей группы Трехсторонней контактной группы в Минске также выразил сторонам свою глубокую признательность за принятие этого решения.

"Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника (международного женского дня, - ред.), но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины", - отметил он.

От имени ОБСЕ он призвал стороны "к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Напомним, ранее и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис призвал Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Макрис отметил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт".