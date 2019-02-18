В ОБСЄ знову прокоментували недопуск спостерігачів РФ до виборів в Україні

Позиція України суперечить інтересам ОБСЄ, сказав голова організації

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь прокомментировали позицию Украины относительно недопуска российских граждан к наблюдению за выборами 2019. Как информирует РБК-Украина, об этом сказал министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сейчас председательствует в ОБСЕ, передает "Радио Свобода".

В частности, Лайчак выразил "глубокое сожаление" по этому поводу во время встречи с главой МИД Украины Павлом Клімкіним в Брюсселе. Он поясив, что государства-участники ОБСЕ обязались приглашать наблюдателей из других государств-участников.

"Я и дальше убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и, следовательно, не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - сказал Лайчак.

Также добавил, что ОБСЕ рассчитывает на "конструктивное сотрудничество" Киева. Напоследок Лайчак признался, что на следующей неделе в Москве намерен обсудить положение в Украине и вокруг нее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер прокомментировал решение Украины в отношении российских наблюдателей на президентских выборах. Он несколько раз менял свою позицию. Сначала Волкер писал в Twitter, что российские наблюдатели должны присутствовать на выборах, а потом заявил, что обеспокоенность Киева является достаточно реальным, поскольку Россия является страной-агрессором.