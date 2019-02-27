В ОБСЄ закликали поліпшити пропускну здатність КПВВ на Донбасі

Сайдік також закликав зайнятися розмінуванням прилеглих до них доріг

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик призывает стороны к увеличению пропускной способности КПВВ на Донбассе, а также заняться разминированием прилегающих к ним дорог. Об этом Сайдик заявил в Минске после очередного заседания ТКГ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска.

"В связи с этим, я призываю стороны принять неотложные меры по увеличению пропускной способности, в первую очередь, в ОРДЛО", - заявил он.

Кроме того, по его словам, трагический случай с двумя погибшими гражданскими вследствие наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге недалеко от пункта пропуска, подтверждает важность разминирования.

"Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшение условий пересечения линии соприкосновения, а также обмена удерживаемыми", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что представители ОРДЛО во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы относительно обмена заложниками.

Напомним, ранее на оккупированной территории Донецкой области вблизи КПВВ "Еленовка" микроавтобус, который перевозил гражданских, подорвался на мине, в результате чего погибли 2 человека.

В РФ обвинили ВСУ в гибели людей при подрыве микроавтобуса на Донбассе.