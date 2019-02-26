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У РФ звинуватили ЗСУ у гибелі людей при підриві мікроавтобусу на Донбасі

Новини » Політика    26.02.2019 - 10:39
У РФ звинуватили ЗСУ у гибелі людей при підриві мікроавтобусу на Донбасі
Ілюстративне фото (УНІАН)

СК РФ відкрив кримінальне провадження

Слідчий комітет Російської Федерації (СК РФ) порушив кримінальну справу через підрив 23 лютого на міні поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобуса, який перевозив цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СК РФ

У РФ стверджують, що розділовий газон автомобільної дороги Н-20 Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь перед КПВВ "Оленівка", підконрольного "ДНР", замінували військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України.

Зазначається, що 23 лютого по цій ділянці автодороги рухався мікроавтобус з цивільними особами. При перетині нейтральної зони в напрямку від населеного пункту Новотроїцьке, що знаходиться під контролем ЗСУ, до населеного пункту Оленівка, що знаходиться під контролем "ДНР", мікроавтобус виїхав на розділовий газон дороги, де стався підрив замінованого боєприпасу. 32-річний водій транспортного засобу загинув на місці, ще двоє пасажирів - 85-річна жінка і 59-річний чоловік отримали поранення, від яких жінка пізніше померла.

"За даним фактом Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, у СК РФ наголосили, що наразі приймають заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин зазначеного злочину, а також конкретних посадових осіб, які "віддали і виконали незаконні накази про мінування місцевості".

РБК-Україна писало, що на окупованій території Донецької області поблизу КПВВ "Оленівка" мікроавтобус, який перевозив цивільних, підірвався на міні, в результаті чого загинули 2 людини. 

Нагадаємо, 25 лютого на Донбасі один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.

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