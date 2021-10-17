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ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі: що сталося

Автор: Валерія Поліщук

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту" окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

При цьому він додав, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку "протестувальників".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав блокування місії ОБСЄ на російському кордоні руйнівним ударом по Мінських домовленостях.

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ОБСЄ