ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі: що сталося

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту" окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.
При цьому він додав, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку "протестувальників".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав блокування місії ОБСЄ на російському кордоні руйнівним ударом по Мінських домовленостях.