ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі: що сталося

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки. Оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту" окупантів .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

При цьому він додав, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку "протестувальників".