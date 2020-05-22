В ОБСЄ не підтвердили факт обстрілу українськими військовими об'єктів у Луганській області, - джерело

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час триваючої дискусії на позачерговій відеоконференції Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не підтвердила факт нібито обстрілів з українського боку лінії електропередач поблизу селища Березівського Луганської області на непідконтрольній Україні території.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорів. передає РБК-Україна.

Як повідомлялося, 20 травня перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков заявив агентству "Інтерфакс-Україна", що звинувачення Збройних сил України в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними.

З метою обговорення ситуації, що склалася, українська сторона ініціювала проведення в невідкладному порядку консультацій робочої групи з питань безпеки ТКГ у режимі відеоконференції.