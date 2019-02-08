В ОБСЄ відреагували на заборону російським спостерігачам працювати на виборах в Україні

Рішення суперечить зобов'язанням ОБСЄ, вважають в організації

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьорг Солур Гисладоттир выразила сожаление по поводу решения украинских властей запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Как отметила директор БДИПЧ, "решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в какой это разрешено законом".

Она также напомнила, что наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Напомним, Верховная рада Украины 7 февраля приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине.

Добавим, что специальный представитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер изменил свою позицию относительно присутствия российских наблюдателей на выборах в Украине.