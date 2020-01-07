ОБСЄ звинуватила Україну в порушенні відводу озброєнь, штаб ООС заперечує

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі з української сторони. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що у звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відведення озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

Українська сторона Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню зазначає, що розміщення зазначеної техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєнь.

"Згідно з Мінськими домовленостями, відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів в домовленостях мова не йдеться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що на окупованому Донбасі бойовик на передовій розстріляв бійців своєї роти. Інцидент стався 6 січня у населеному пункті Куликове Донецької області. За інформацією розвідки, бойовик перебував у стані наркотичного сп'яніння.