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ОБСЄ виявила нові позиції бойовиків на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час спостережного польоту виявила нові позиції бойовиків на Донбасі. Крім того, зафіксовано стягування озброєнь до лінії зіткнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що в звіті від 9 вересня говориться про те, що на окупованій території виявлено продовження траншеї поблизу Березовського Луганської області. Крім того, 8 вересня біля позицій поблизу Раївки Луганської області спостерігачі побачили п'ять бойовиків з лопатами.

Також безпілотник ОБСЄ виявив самохідні і буксирувані гаубиці й три РСЗВ "Град" в Луганській області, які були розміщені з порушенням лінії відводу. А на полігоні біля Бугаївки виявлено танки.

На полігоні поблизу Тернового Донецької області патруль зафіксував чотири танки, а на полігоні в районі Покровки - ще десяток танків і декілька гаубиць.

Зафіксовані факти вказують на порушення бойовиками Російської Федерації домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020.

Нагадаємо, раніше стало відомо про зрив запланованої на сьогодні перевірки українських позицій біля Шумів Донецької області. Планувалося, що спільна інспекція з представниками України, ОБСЄ та бойовиків відвідає позиції, щоб переконатися у відсутності порушень.

Тим часом на Донбасі зберігається режим тиші після нещодавнього загострення.

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