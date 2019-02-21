В ОБСЄ назвали рішення конфлікту на Донбасі пріоритетом роботи

Сьогодні відбулося відкриття зимової сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе назвала поиск мирного решения конфликта на Донбассе приоритетом работы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении по случаю открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает РБК-Украина со ссылкой на документ.

В заявлении говорится, что поиск мирного разрешения конфликта в Украине и вокруг нее остается приоритетом ОБСЕ. Кроме того, организация продолжает содействовать ослаблению напряженности на Донбассе и поддерживать усилия по поиску мирного решения.

В ОБСЕ также обеспокоены тем, что минские соглашения, которые, по мнению организации, остаются лучшим и единственным путем к достижению мира, не реализовываются.

Кроме того, "напряженность вокруг Азовского моря и Керченского пролива вызывает глубокую тревогу".

Также глава ОБСЕ Мирослав Лайчак проявил большой интерес к определению мер для того, чтобы обеспечить помочь гражданскому населению на Донбассе. В частности, меры включают в себя прекращение огня на местах, ремонт критической инфраструктуры, предотвращение дальнейшей эскалации нарушений прекращения огня.

Напомним, в Вене сегодня, 21 февраля 2019 года, стартовала 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Зимняя сессия пройдет 21-22 февраля в конгресс-центре Хофбург. В рамках сессии выступят президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек организации Томас Гремингер.