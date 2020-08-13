В ОБСЄ назвали число порушень на Донбасі з початку перемир'я

З початку домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі 27 іюляя СММ ОБСЄ зафіксувала 262 порушення. Більшість з них - в Донецькій області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Так, зафіксовано 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів.

Крім того, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала чотири порушення режиму припинення вогню - постріли з невідомого зброї в районах на північний захід від Горлівки.

У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню - постріл зі стрілецької зброї на ділянці на північний захід від ділянки розведення в районі Золотого.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, 12 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.