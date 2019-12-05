ОБСЄ призначила нового спецпредставника в контактній групі

Новим спецпредставником ОБСЄ в тристоронній контактній групі по Донбасу стане швейцарський димпломат Хайді Грау. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки Стеф Ліхтенштейн.

Повідомляється, що на відкритті міністерського саміту ОБСЄ в Братиславі голова організації Мірослав Лайчак оголосив про призначення Грау спецпредставником в тристоронній контактній групі. На цій посаді вона замінить дипломата Мартіна Сайдика.

Нагадаємо, Сайдик був призначений спецпредставником ОБСЄ в Україні у червні 2015 року. Австрійський дипломат також є постійним представником Австрії при ООН. До цього працював начальником відділу розширення Європейського союзу, торгівлі, торговельних відносин за межами ЄС і Центральної Азії.

Відзначимо, в кінці травня новим головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Яшар Халіт Чевік. Він змінив на цій посаді колишнього заступника держсекретаря міністерства закордонних справ Туреччини Ертурула Апакана. Крім того, в минулому році Марк Етерінгтон зайняв посаду заступника глави місії ОБСЄ.