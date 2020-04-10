В ОБСЄ фіксують зменшення обстрілів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за останні два тижні фіксує зменшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Згідно зі звітом, у період з 23 березня по 5 квітня було зафіксовано близько 8,7 тисяч обстрілів, що на 23% менше попереднього двотижневого періоду.

"В період з 23 березня по 5 квітня СММ зафіксувала близько 8700 порушень режиму припинення вогню, у тому числі приблизно 2700 вибухів. Тобто кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів знизилася на 23% і 50% відповідно, якщо порівнювати з попереднім двотижневим періодом", - йдеться в звіті.

Крім цього місія зафіксувала меншу кількість озброєння, розміщених з порушенням лінії відводу - 25 одиниць проти 89, зафіксованих протягом попередніх двох тижнів. З них 10 на підконтрольній уряду території, і 15 на непідконтрольною.

Також в ОБСЄ підтвердили інформацію про 3 жертви серед цивільного населення - один загиблий і двоє поранених. Всього з початку року загинули 4 цивільних, 24 - отримали поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ООН зафіксувало в березні збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі. Всього загинули двоє мирних жителів, ще 17 отримали поранення, що є рекордним показником з вересня 2019 року.

Також повідомлялося, що протягом минулої доби ситуація на Донбасі різко загострилася в результаті обстрілу ворожих загинув один український військовий, ще двоє поранені. Всього за добу бойовики 21 порушували режим "тиші".