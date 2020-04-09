ООН зафіксувала найбільші втрати серед мирного населення на Донбасі з вересня

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Всього у березні двоє цивільних загинули, ще 17 отримали поранення

Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксував у березні збільшення кількості втрат серед цивільного населення на Донбасі. Про це йдеться в доповіді ООН.

Повідомляється, що в період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення (чоловік і жінка), а також 17 поранених (8 жінок, 6 чоловіків, 2 дівчинки та 1 хлопчик).

"Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних з конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020 (один загиблий і четверо поранених). Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті (двоє загиблих і 15 поранених), і найвища кількість місячних втрат з вересня 2019 роки (двоє загиблих і 22 поранених)", - відзначили в ООН.

Обидва смертельних випадки, а також 11 випадків поранення сталися в результаті артилерійських обстрілів і обстрілу з легких озброєнь або стрілецької зброї. В результаті мінних інцидентів постраждали 7 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 9 квітня проросійські бойовики обстріляли житлові будинки у населеному пункті Хутір Вольний на Донбасі. Ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що 9 квітня в результаті обстрілу бойовиків загинув один український військовий. Він отримав осколкове поранення в результаті гранатометного обстрілу.