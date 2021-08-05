ОБСЄ не направлятиме спостерігачів на вибори до Росії. Подібне рішення прийнято через встановлені російською владою обмеження на спостереження за виборами.

"На превеликий жаль, ми не зможемо провести спостереження за майбутніми виборами в Росії. Однак здатність самостійно визначати число спостерігачів, необхідне для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами. На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити число направлених нами спостерігачів за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - сказав директор Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі.

БДІПЛ і Парламентська асамблея протягом декількох місяців вели підготовку до направлення спостерігачів у тісному контакті з російською владою. На кожних парламентських виборах в Росії, починаючи з 1993 р., були присутні спостерігачі як мінімум від однієї зі структур ОБСЄ.

"Рішення влади різко обмежити кількість спостерігачів негативно вплинуло б на ефективність і достовірність проведеного ОБСЄ спостереження за виборами. Тому я повністю згоден з рішенням виступити на захист незалежного спостереження з опорою на нашу власну оцінку. З самого початку пандемії COVID-19 ПА ОБСЄ, як і БДІПЛ, ретельно адаптували свої процеси і з дотриманням усіх заходів безпеки направили кілька сотень спостерігачів в цілий ряд країн, які не вводили таких обмежень, і я не сумніваюся, що ми зробили б так само і цього разу", - зазначив генеральний секретар ПА ОБСЄ Роберто Монтелла.

Обидва інститути знову підтвердили свою готовність спостерігати за майбутніми виборами в Росії, коли умови дозволять їм проводити спостереження ретельно, точно і достовірно, у відповідності зі своїми незалежними мандатами.