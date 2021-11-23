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Обрив контактної мережі. В Україні стався збій в роботі поїздів

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стався збій в роботі поїздів через обрив контактної мережі. Затримується низка поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримуються ряд поїздів, а саме приміські поїзди:

  • №6301 Ніжин - Чернігів,
  • №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ.

Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

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Укрзалізниця