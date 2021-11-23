Обрив контактної мережі. В Україні стався збій в роботі поїздів

В Україні стався збій в роботі поїздів через обрив контактної мережі. Затримується низка поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".
Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримуються ряд поїздів, а саме приміські поїзди:
Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ.
Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.