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Обвалення житлового будинку в Майамі: кількість жертв знову зросла

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Майямі, Середа 07 липня 2021 03:38
Обвалення житлового будинку в Майамі: кількість жертв знову зросла Фото: кількість жертв обвалення будинку зросла до 35 (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Артур Родивилов

Кількість жертв в результаті обвалення будівлі 24 червня у Майамі продовжує зростати. Наразі відомо про 35 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Як повідомила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава, рятувальники продовжують розбирати завали.

"Попри дощ та інші важкі погодні умови, ми витягли з-під завалів ще чотирьох жертв. Загальна підтверджена кількість загиблих тепер становить 36", - сказала Кава.

Будівля обвалилася вранці 24 червня. У перший день з-під завалів вдалося витягти 37 осіб, надалі рятувальники знаходили тільки загиблих. Безвісти зниклими числяться 109 осіб.

Всього в житловому будинку було 135 квартир. Завалилися 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.

Житловий будинок був побудований 40 років тому. У 2018 році під час перевірки будівлі фахівці виявили ознаки серйозного структурного пошкодження.

Зазначимо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

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обвалення Майами
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