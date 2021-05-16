Обвалення трибуни в синагозі в Ізраїлі. Двоє людей загинули, постраждалих - більше сотні

При обваленні трибуни в ізраїльському місті Гиват-Зеев постраждали понад 130 людей. Число загиблих зросло до двох.
За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакурііровалі 132 людини.
П'ятеро з них знаходяться у важкому стані, вісім - отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта потерпілі були незначно травмовані.
Також при обваленні загинули двоє людей.
Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ терміново направив сили в Гиват-Зеев. У місто направили бійців рятувальної бригади командування тилу, служби по зв'язках з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги.
Також до місця трагедії відправили вертольоти з медперсоналом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі.
МАДА раніше просила всіх водіїв у Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.
Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. У результаті теракту постраждали шість поліцейських.
Так, у кінці квітня в результаті тисняви на релігійному святкуванні Лаг ба-Омер в Ізраїлі загинуло 45 осіб.