Обвалення трибуни в синагозі в Ізраїлі. Двоє людей загинули, постраждалих - більше сотні

При обваленні трибуни в ізраїльському місті Гиват-Зеев постраждали понад 130 людей. Число загиблих зросло до двох.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Також до місця трагедії відправили вертольоти з медперсоналом.

Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ терміново направив сили в Гиват-Зеев. У місто направили бійців рятувальної бригади командування тилу, служби по зв'язках з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги.

Також при обваленні загинули двоє людей.

П'ятеро з них знаходяться у важкому стані, вісім - отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта потерпілі були незначно травмовані.

За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакурііровалі 132 людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого і близько 60 постраждалих у результаті обвалення трибуни в синагозі.

МАДА раніше просила всіх водіїв у Гиват-Зееві зупинитися на узбіччі доріг для того, щоб не створювати заторів і дати можливість евакуювати постраждалих.

Як писало РБК-Україна, в Східному Єрусалимі сьогодні автомобіль протаранив натовп. У результаті теракту постраждали шість поліцейських.

Так, у кінці квітня в результаті тисняви на релігійному святкуванні Лаг ба-Омер в Ізраїлі загинуло 45 осіб.