Обвалення скелі на туристів у Бразилії: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих в результаті обвалення скелі на Катери з туристами в каньйоні неподалік від бразильського міста Капітоліу на південному сході країни зросла до восьми. Раніше повідомлялося про п'ять жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал G1 .

За даними видання, в результаті обвалення скелі були потоплені чотири катери. Всього допомогу надали 27 постраждалим. Принаймні двоє залишаються в лікарні.

"Кількість загиблих зросла до восьми", - зазначає портал.

Як уточнили рятувальники, ще дві людини вважаються зниклими безвісти. Їх пошуком займаються військові і співробітники екстрених служб.