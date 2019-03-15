Обвал школи у Нігерії: загинули десятки людей

Фото: обвал школи в Нігерії (twitter.com/followlasg)

У результаті обвалу будівлі госпіталізовані 45 осіб

У Нігерії внаслідок обвалу будівлі школи у колишній столиці Лагосі загинули 20 людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за даними комісара Джида Ідріса, ще 45 людей були госпіталізовані. При цьому він не уточнив, скільки дітей було серед загиблих, але зазначив, що десять дітей і четверо дорослих все ще отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод заявив, що внаслідок обвалення школи в Нігерії є загиблі. За його інформацією, були врятовані близько 25 осіб, з яких деякі вже загинули. Однак Амбод не уточнював кількість жертв.

При цьому представник поліції повідомив виданню The Guardian, що жертвами обвалення стали п'ятеро учнів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста чоловік. Так, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій поінформувало, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.

Додамо також, у мережі з'явилося відео з місця обвалення будівлі.