ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обвал школи у Нігерії: загинули десятки людей

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 17:13
Обвал школи у Нігерії: загинули десятки людей
Фото: обвал школи в Нігерії (twitter.com/followlasg)

У результаті обвалу будівлі госпіталізовані 45 осіб

У Нігерії внаслідок обвалу будівлі школи у колишній столиці Лагосі загинули 20 людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за даними комісара Джида Ідріса, ще 45 людей були госпіталізовані. При цьому він не уточнив, скільки дітей було серед загиблих, але зазначив, що десять дітей і четверо дорослих все ще отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, губернатор штату Лагос Акінвунмі Амбод заявив, що внаслідок обвалення школи в Нігерії є загиблі. За його інформацією, були врятовані близько 25 осіб, з яких деякі вже загинули. Однак Амбод не уточнював кількість жертв.

При цьому представник поліції повідомив виданню The Guardian, що жертвами обвалення стали п'ятеро учнів.

Як писало РБК-Україна раніше, в Нігерії при обваленні будівлі зі школою у місті Лагос під завалами могли опинитися більше ста чоловік. Так, місцеве Агентство з надзвичайних ситуацій поінформувало, що обрушилося триповерхове приміщення, на верхньому поверсі якого знаходилася школа.

Додамо також, у мережі з'явилося відео з місця обвалення будівлі.

Влада Нігерії повідомляє про загиблих при обваленні школи При обваленні будівлі в Нігерії більше сотні людей опинилися під завалами
Новини України загибліНигерияобвал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся