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Обвалення багатоповерхівки в Майамі: кількість жертв зросла

Автор: Даша Харченко

Рятувальники в Майамі, США, знайшли п'ятого загиблого під завалами житлового будинку. У ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Майамі.

Про це повідомляє CNN.

В даний момент зниклими безвісти числяться 156 осіб. Рятувальники продовжують пошуки.

"Сьогодні наші пошуково-рятувальні групи виявили в руїнах ще одне тіло. Наші пошуки виявили кілька людських останків", - повідомила представник влади Майамі Даніелла Левайн Кава.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю влада Майамі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 осіб в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку.

Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

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Сполучені Штати АмерикиМайами