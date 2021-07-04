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Обвал будинку в Маямі: владу звинуватили у відмові термінового ремонту перед трагедією

Автор: РБК-Україна

Менеджер будинку в Маямі поскаржився, що міська влада відклала затвердження термінового ремонту всього за три дні до обвалення будівлі, в результаті якого 24 людини загинули і 124 людини пропали безвісти. Рада будинку Champlain Towers найняла консультанта для огляду будівлі ще в 2018 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

У заяві були відзначені численні проблеми і необхідність ремонтних робіт для проходження повторної сертифікації безпеки, яка повинна бути проведена в цьому році.

Електронні листи, отримані журналістами видання, показують, що в останні місяці керівництво будинку ставало все більш стурбованим і наполягало на тому, щоб ремонт почався якомога швидше. Проте їхні листи залишалися без відповіді.

21 червня менеджер будинку гнівно написав чиновникам Департаменту будівництва, що відсутність реакції затримує термінові ремонтні роботи. А вже через три дні будівля завалилася.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що число зниклих безвісти при обваленні будинку в Маямі скоротилося до 128.

Також раніше було заявлено, що кількість жертв обвалення будинку в Маямі досягла 20.

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