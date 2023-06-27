"Обрезал" свет населению и подавал его оккупантам. В Лимане задержали экс-электрика

Так, во время временного захвата города он поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ.

"На этой "должности" он обесточил гражданское население региона и перенаправил доступную энергию на нужды рашистов", - говорится в сообщении.

В частности, фигурант организовывал подачу тока в оккупационную администрацию Лимана, а также к образованным врагом местным "отделам милиции ДНР" и "военной комендатуре" РФ.

Кроме того, коллаборант обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых были расквартированы регулярные российские войска. При этом дома местных жителей оставались без электроэнергии.

Также фигурант записывал для прокремлевских Telegram-каналов собственные видеокомментарии, где он восхвалял оккупационный режим страны-агрессора.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ сорвали "планы" фигуранта - установили его местонахождение и задержали.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Город Лиман Донецкой области был взят под контроль ВСУ в октябре 2022 года. С этого момента СБУ постоянно задерживает там коллаборантов, которые согласились сотрудничать с врагом во время оккупации города. Так, в апреле 2023 года в Лимане СБУ провела массовый арест сразу 9 предателей. Также там задержали бывшего мастера газораспределительных сетей, который во время оккупации сотрудничал с россиянами и организовал отопление в казармах предателей. От оккупантов он даже получил должность "директора филиала "Донбассгаза ДНР".