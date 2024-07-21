Обрыв на аттракционе в Киеве: тело погибшего не нашли, поиски продолжат завтра

Что произошло

Днем в соцсетях начали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве, которая находится возле Пешеходного моста, оборвался трос и упал в воду.

По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел во время спуска. Позже трос вытащили из воды, но без человека.

В полицию Киева информация о несчастном случае поступила около 14:00.

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