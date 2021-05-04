Освітній омбудсмен розповів, як змінилась якість "дистанційки" за час пандемії

За його словами, "Всеукраїнська школа онлайн", яку перезапустили з грудня, дуже відрізняється від того "протипожежного" і "аварійного" засобу, який був минулої весни.

"Зараз це вже зроблено набагато краще і воно класно працює. А нещодавнє запровадження на платформі ВШО кабінету вчителя, де можна планувати навчання та комунікувати з учнями - це новий і дуже важливий крок до покращення якості дистанційного навчання", - сказав РБК-Україна Сергій Горбачов.

Проте якість віддаленого навчання все одно не досягає рівня докарантинного періоду, уточнив співрозмовник. У цьому плані критично важливо оцінити прогалини в освіті, щоби знати, як дітям надолужити втрачений матеріал, каже омбудсмен. За його словами, такі освітні втрати несуть навіть країни з добре організованим дистанційним навчанням і з набагато більшим фінансуванням.

"Наразі освітні вимірювання в Україні, окрім ЗНО після 11 класу, дуже епізодичні, часткові. Ми, на жаль, не маємо достовірної картини, а це життєво необхідно, щоб планувати виправлення ситуації, щоб наші діти надолужили те, що втрачено за час пандемії. На сайті освітнього омбудсмена ми розмістили докладний матеріал про важливість таких вимірювань", - зазначив Горбачов.