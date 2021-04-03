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Образование тромбов. В Британии после прививки AstraZeneca умерли семь человек

Новина українською → Великобритания, Суббота 03 апреля 2021 23:10
Образование тромбов. В Британии после прививки AstraZeneca умерли семь человек Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

После вакцинации от коронавируса препаратом производства AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбоза. В общем тромбы обнаружили у 30 человек из 18 млн вакцинированных.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на британское Управление по регулированию лекарств и медицинских препаратов (MHPRA).

Отмечается, что до сих пор не выяснено, является ли это просто совпадением или настоящим побочным эффектом вакцины.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения заявляет, что преимущества и ранее перевешивают любой риск. Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам поддержали этот вывод.

В пятницу, 2 апреля, MHRA опубликовало данные о 22 случаях церебрального венозного тромбоза синуса (CVST), который является типом сгустка крови в головном мозге.

А MHRA подтвердило в письме BBC, что "к сожалению, семь человек умерли".

"Преимущества предотвращения заражения Covid-19 и его осложнений прежнему перевешивают любые риски, и население должно продолжать получать вакцину, когда его приглашают сделать это", - сказала Джун Рейн, исполнительный директор MHRA.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, вызывает ли вакцина AstraZeneca тромбы.

Напомним, Нидерланды прекращают использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных проявлений препарата. Запрет будет действовать до 7 апреля. Также и Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

В то же время научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) не нашел связи между прививкой вакциной компании AstraZeneca и случаями образования тромбоза. Согласно заключению, вакцина является безопасной и эффективной.

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