Пограничники Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны (видео)

Белорусские пограничники заявили, что неоднократно подвергались "провокациям" с украинской стороны, однако отмечают, что на них они не ведутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоотчет Государственного пограничного комитета Беларуси в Facebook.

Сегодня, 5 января во время видеоотчета представитель Госпогранкомитета Беларуси заявил, что якобы с украинской стороны зафиксированы "провокации", и в качестве доказательства добавили видео.

По его словам, последней "провокацией" стал случай в месте пропуска в селе Поддобрянка. Представитель рассказал, что там белорусских пограничников "провоцировали оскорбительными жестами" и якобы наводили на них оружие.

Однако представитель Госпогранкомитета заявил, что белорусская сторона "не подверглась провокациям" и контролирует ситуацию на границе.