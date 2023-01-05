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Пограничники Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны (видео)

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Беларусь, Четверг 05 января 2023 19:35
Пограничники Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны (видео) Фото: пограничники Беларуси пожаловались на "провокации" с украинской стороны (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Белорусские пограничники заявили, что неоднократно подвергались "провокациям" с украинской стороны, однако отмечают, что на них они не ведутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоотчет Государственного пограничного комитета Беларуси в Facebook.

Сегодня, 5 января во время видеоотчета представитель Госпогранкомитета Беларуси заявил, что якобы с украинской стороны зафиксированы "провокации", и в качестве доказательства добавили видео.

По его словам, последней "провокацией" стал случай в месте пропуска в селе Поддобрянка. Представитель рассказал, что там белорусских пограничников "провоцировали оскорбительными жестами" и якобы наводили на них оружие.

Однако представитель Госпогранкомитета заявил, что белорусская сторона "не подверглась провокациям" и контролирует ситуацию на границе.

Напомним, 1 января белорусский диктатор Александр Лукашенко своим указом провозгласил "год мира" в Беларуси.

Однако уже на следующий день Министерство обороны Беларуси продолжило совместные учения с российской армией.

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