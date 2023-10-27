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Обиделись на забор? Россия разорвала с Финляндией приграничное сотрудничество

Иллюстративное фото: Россия разорвала с Финляндией приграничное сотрудничество (pixabay_com)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация заявила, что разрывает соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В частности, в России заявили о разрыве торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминации россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз.

Вероятно, такая реакция РФ вызвана тем, что на днях в Финляндии было завершено строительство тестового участка заграждения на восточной границе с РФ. Как пояснили финские пограничники, ограждение является самым современным с точки зрения обеспечения безопасности границ.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости 

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что Таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.

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