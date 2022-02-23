Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі

Енергосистема України найближчими днями працюватиме в автономному режимі. З 24 по 26 лютого її повністю відключать від систем Росії та Білорусі, але ще не приєднають до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Процедуру відключення, враховуючи технологічні процеси, почали заздалегідь – з 23 лютого. Вона буде проведена в умовах посилених заходів кібербезпеки. В ізоляції працюватиме й так званий Бурштинський енергоострів – окрема територія в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях, на якій розташовані електромережі, приєднані до мереж країн ЄС з можливістю експорту електроенергії. Острів буде від'єднаний від європейської системи та приєднаний до української. Процес тестування роботи в автономному режимі проведуть спільно з Молдовою.

Перші дослідження по можливості роботи без синхронізації з РФ і РБ енергосистем України та Молдови були проведені у 2015 році. Угоду про можливість приєднання до ENTSO-E Київ підписав у 2017 році. Потім була складена Дорожня карта, за якою у 2022 році енергосистеми обох країн в тестовому ізольованому режимі повинні пропрацювати по кілька днів взимку і влітку – у пікові періоди навантаження на електромережі.

Мета випробувань – продемонструвати здатність енергосистеми підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи. Тестування передбачає почергове проведення відключення генерації та навантаження. Потім з 2023 року системи планується синхронізувати з ENTSO-E для технічних перетоків електроенергії, а потім і для комерційних поставок.

Ще кілька днів тому актуальним було питання, чи дасть згоду РФ і Білорусь на зворотне приєднання української системи для паралельної роботи. Але зараз, після визнання РФ незалежності так званих "ЛНР" і "ДНР", ймовірність повернення до роботи у колишньому режимі істотно знизилася.

Публічно неприєднання до системи РФ і РБ не коментують ні в уряді, ні в операторі "Укренерго". Юридично підстав для цього немає. Україна заздалегідь поінформувала Росію, а Молдова – Білорусь про графік автономної роботи, і за чинною технічною угодою сторін, відмови у зворотному приєднанні бути не повинно. Однак у неофіційних бесідах представники української сторони практично з повною впевненістю кажуть, що дороги назад немає.

"Зараз напевно ми будемо працювати в ізольованому режимі не три дні, а аж до приєднання до європейської енергосистеми", – заявив співрозмовник видання, який бере участь у підготовці процедур.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко говорить про великий ризик того, що РФ не погодиться на повернення України в систему паралельної роботи енергосистем.

"Ризик серйозний, оскільки питання зворотного приєднання до системи Москва може використовуватися для шантажу. А без цього нам буде складніше регулювати режими. Але, думаю, якщо що, то "Укренерго" впорається", – заявив він у коментарі РБК-Україна.

Іншої думки дотримується директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він вважає, що РФ погодиться на повернення України без проблем, але з політичної та технічної точок зору Україні правильно було б самій відмовитися від цього.

"Зараз той випадок, коли ми повністю готові до такої ситуації. Ми накопичили 1 мільйон тонн вугілля, атомна генерація у нормальному режимі. Блоки АЕС почнуть виходити в ремонт у березні, але до того часу підніметься відновлювана енергетика для балансування. Гідроенергетики в порядку. Тобто умови зараз такі, що в ізоляцію можна піти безболісно до вересня або жовтня, коли ми повинні увійти в паралельний режим роботи з ENTSO-E і не повертатися", – заявив Харченко в коментарі виданню.

Експерт упевнений, що Україні вистачає і генерації, і можливостей "Укренерго" з точки зору оперування мережею. Разом з цим, на його думку, продовженням терміну роботи в автономному режимі Україна могла б показати ENTSO-E як вміє управляти своєю енергосистемою не три дні, а кілька місяців.

Безпосередньо автономна робота енергосистем України після від'єднання від РФ і РБ не викликає побоювань, вважають в Міненерго. Запасів енергоресурсів – вугілля і газу – має вистачити для безперебійної роботи, кажуть там.

"Для України поки немає необхідності у значних обсягах імпорту електричної енергії з Білорусі для забезпечення операційної безпеки ОЕС України та потреб українських споживачів. За наявності достатніх обсягів постачання вугільної продукції на склади ТЕС об'єднана енергетична система України збалансована за потужністю", – заявили в Міненерго.

Станом на 22 лютого сумарні запаси енергетичного вугілля становили близько 1,14 млн тонн. Заощадити вугілля вдалося за рахунок імпорту електроенергії. На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 781 тис. тонн, ще 160 тис.тонн лежить на портових складах і 200 тис. тонн чекають вивантаження у порту Південний. Цих обсягів цілком достатньо для успішного завершення осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, зазначили у Міненерго.

Враховуючи, що сильного похолодання не очікується, запасів енергоресурсів повинно вистачити не тільки для України, але і для Молдови, якщо на її потужностях відбудуться якісь неполадки, заявили виданню профільні фахівці.

Не бачить ризиків для роботи енергосистеми України в ізоляції й Омельченко. "Що стосується оцінки ризиків проведення експерименту в кінці лютого, то я не бачу проблем з ресурсами через теплу зиму і достатні запаси палива, але можуть бути виявлені технічні проблеми в роботі окремих елементів ОЕС, які повинні бути проаналізовані та виправлені", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Другий етап випробування автономної роботи був запланований на липень. Але терміни можуть наблизити, якщо не буде повернення в паралельну роботу з РФ і Білоруссю. Підключення до ENTSO-E буде можливо на початку опалювального сезону, щоб уникнути ризиків при можливій нестачі електроенергії взимку.

Якщо приєднання відбудеться до кінця року, то на першому етапі будуть можливі лише технічні перетоки електроенергії, але вже не з РФ і Білоруссю, як зараз, а з країнами Європи. Правда імпортно-експортні операції будуть неможливі, оскільки початок комерційних поставок заплановано на 2024 рік.

До цього потрібно буде доповнити українські потужності новим обладнанням, зокрема, статистичними компенсаторами – приладами для вирівнювання коливань напруги. Ця технічна вимога від ENTSO-E з'явилася наприкінці минулого року. Співрозмовники видання у галузі, кажуть, що нічого складного і проблемного в придбанні та установці такого обладнання немає – гроші для цього є, але виготовлення та установка можуть зайняти багато часу.

Після успішного переходу на роботу з європейською енергосистемою українська ОЕС буде повністю незалежна від Росії та Білорусі. Об'єднання з ENTSO-E відкриває шлях до залучення великих інвестицій в енергетику, у тому числі для розвитку відновлюваних джерел і декарбонізації.