До избрания и после. Изменилась ли риторика Трампа о войне в Украине и Путине

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Трамп и война в Украине: как менялась его риторика

"Если бы я был президентом, я бы закончил войну, и это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время… 100%", - часто говорил Трамп перед выборами президента США.

Он также говорил, что Украина не может выиграть войну из-за высоких потерь. И подчеркнул, что при нем российские войска якобы никогда бы не напали. На дебатах с тогда еще своим оппонентом Джо Байденом он критиковал ультиматумы Путина. "Они неприемлемы. Будь у нас президент, которого уважал бы Путин, он бы никогда не вторгся в Украину", - отметил Трамп.

В июле 2024-го он снова обещал быстро закончить войну. Причем еще до того, как официально вступит в должность и займет Овальный кабинет. "Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной", - уверял он.

О том, как именно он собирается это сделать, Трамп намекнул за несколько недель до выборов. По его мнению, помочь ему могут прямые угрозы. Путину - обрушить цены на нефть до 40 долларов, Зеленскому - прекратить военную помощь. В то же время помощь Украине могла бы быть усилена, если российский диктатор откажется от переговоров.

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому. Мы заключим сделку в течение 24 часов", - повторил Трамп.

После встречи с Зеленским в Нью-Йорке он заявил, что "мы оба хотим справедливого завершения войны". А после того, как стало понятно, что он возвращается в Белый дом, в ночь после выборов он заявил: "Больше никаких войн во время моей каденции".

Фото: Трамп после встречи с Зеленским заявил, что они оба хотят справедливого завершения войны (president.gov.ua)

Спустя полтора месяца, кажется, его отношение становится более прагматичным. До сих пор ему, вероятно, не удалось поговорить с Владимиром Путиным, в принципе Трамп остается верен прежней линии, но больше не говорит о завершении войны за 24 часа и скорее всего мало что реально может сделать до инаугурации (пройдет 20 января 2025 года).

Вскоре после выборов Трамп заявил, что не будет диктатором, "за исключением первого дня". И в планы на Day One входит попытка усадить Киев и Москву за стол переговоров.

После парижской встречи с Зеленским в начале декабря избранный президент США отметил, что Украина якобы готова к переговорам и призвал к немедленному прекращению огня. А затем допустил, что после прихода к власти сократит американскую помощь.

В интервью Paris Match он отметил, что завершение войны станет главным приоритетом после 20 января. "Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такое количество солдат, в которое никто не может поверить", - подчеркнул Трамп.

Позже он раскритиковал разрешение Джо Байдена на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. И не исключил, что отменит его, когда вернется в Белый дом. С другой стороны, на прямой вопрос, бросит ли он Украину, Трамп ответил: "Я хочу достичь договоренности, и единственный способ достичь договоренности - это не бросить".

На прошлой неделе Трамп даже заявил о якобы "небольшом прогрессе", но не вдавался в детали. "Мы собираемся достичь небольшого прогресса, он тяжелый, он неприятный, он отвратительный", - сказал он и добавил, что на восстановление разрушенных Россией городов может "понадобится 100 лет".

О якобы готовности России и Украины к мирным переговорам говорит и будущий спецпредставитель США по этому вопросу Кит Келлог. Подробнее о том, как вообще в команде 47-го президента видят завершение войны, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

На днях, выступая на консервативном форуме Am Fest, Дональд Трамп снова остановился на войнах. "Я закончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я не допущу, я обещаю, Третьей мировой войны", - сказал он.

Что говорил Трамп о Путине до выборов и после

Трамп постоянно подчеркивает, что у него якобы хорошие отношения с Владимиром Путиным. Многие эксперты и политологи полагают, что у Трампа особое уважение в отношение авторитарных лидеров, с которыми, по его мнению, можно быстро "заключать сделки".

До выборов в августе в интервью миллиардеру Илону Маску (в дальнейшем - члену своей команды) он заявил, что полномасштабная война началась из-за обещаний членства Украины в НАТО и якобы он пытался остановить Путина. "Я говорил Путину: не делай этого", - сказал он.

Позже в другом интервью он рассказал, что еще на первом сроке много говорил с тем об Украине. "Мы говорили об этом, это было его мечтой. Но он никогда бы не пошел на (вторжение в Украину, - ред.) при мне", - сказал Трамп.

В октябре он внезапно рассказал, что якобы угрожал Путину ударить по центру Москвы и "его куполам", но не уточнил, когда это произошло. Очевидно, речь шла о периоде его президентства.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр гребаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу это делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы сбить те чертовы купола прямо с твоей головы", - отметил он.

Трамп говорил, что Путин предупреждал его о полномасштабном вторжении. А на обвинения в дружбе с российским диктатором отвечал, что только "больные люди" говорят о том, что он друг России или российский шпион.

Фото: Трамп рассчитывает на переговоры с Путиным о завершении войны в Украине (Getty Images)

После победы на выборах президента США вся риторика Дональда Трампа направлена на встречу и переговоры с Путиным. В ноябре американские СМИ писали, что между ними состоялся телефонный разговор, но эта информация в итоге не подтвердилась.

На недавней пресс-конференции он заявил, что переговоры с Путиным необходимы для завершения войны в Украине - "самой страшной бойни, которую видел мир со времен Второй мировой".

"Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским. Мы должны остановить это", - сказал он и добавил, что для того, чтобы это сделать, нужна справедливая сделка.

На прошлой неделе Путин заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время. Авторитетное американское издание The Washington Post пишет, что это произойдет уже в 2025 году, но надежд на соглашение, которое принесет быстрый мир Украине, мало.

Что с мирным планом Трампа и почему он не понравится РФ

Что именно предполагает мирный план Трампа для Украины, неизвестно до сих пор. В западных медиа время от времени появляются разные сведения, но на столе у будущего президента США три основных плана - Кита Келлога, избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и бывшего и.о. начальника разведки Ричарда Греннела.

Первый - это заморозка боевых действий по линии столкновения с гарантией поставок оружия, если Киев согласится на переговоры. Второй - создание "демилитаризованной зоны" по линии фронту, Россия сохраняет оккупированные районы за собой, а Украина усиливается, чтобы предотвратить новое вторжение. Третий - создание "автономных зон" на уже захваченной РФ территориях.

Всем трем сценариям не хватает конкретики, они похожи скорее на концепции, чем на реальные мирные планы. Кроме того, по крайней мере в вопросе территорий все они плохо согласуются с позицией Украины. Хотя президент Владимир Зеленский признает, что вернуть их военным путем у Украины нет сил.

Вероятно, какие-то моменты войдут в план Трампа, а какие-то нет. Конкретно его план по завершению войны все еще формируется, но уже не нравится Москве, считает политический эксперт Тарас Загородний.

"То, что мы слышали от его окружения, уже не нравится россиянам. Там два главных момента - фиксация по линии разграничения и то, что не будет разоружения Украины. Россиян это не устраивает", - отметил он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Он также считает, что Путин может согласиться на прекращение огня, если Украина откажется от вступления в НАТО, а также добровольно отдаст Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, а США признают их российской территорией.

"Такой бред никогда не будет осуществлен, это противоречит тем позициям, которые есть. Трамп четко дает понять: Путин, хочешь со мной говорить - давай говорить. О чем? О печенегах? О Рюриковичах и том, что ты хочешь на этом основании сферу влияния в Европе? Этот бред он слушать не будет", - считает собеседник.

Не исключено, что остается "план Б" с передачей Украине всего, что можно: ленд-лиз на 500 млрд долларов, снятие всех ограничений на удары и т.д. "Плюс-минус варианты проработаны, только они еще не зафиксированы, но Трамп еще не президент, еще месяц. Он точно будет "мочить" экономику РФ не из-за любви к Украине, а из-за интересов американских производителей нефти", - добавил Загородний.

При подготовке использовались заявления Дональда Трампа и комментарий политического эксперта Тараса Загороднего для YouTube-канала РБК-Украина.