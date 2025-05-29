Обязательный гаджет в багажнике. Для чего нужен джамп-стартер и как он работает

Джамп-стартер оказался эффективным помощником автомобилиста, однако срабатывает он не всегда. Как выбрать правильный пусковой бустер и почему на них жалуются водители?

О ситуациях, когда будет действительно полезным пусковой бустер - так называемый джамп-стартер, читайте в материале РБК-Украина .

По статистике европейских автосервисов самая распространенная причина вызова помощи водителями - двигатель не заводится из-за неожиданно посаженной АКБ. Появление доступных компактных приборов - стартовых бустеров (второе название - jump-starter) во многом решает эту проблему.

Но вместе с тем о них есть немало негативных отзывов от водителей. Как среди разнообразия девайсов выбрать именно тот, что в нужный момент поможет севшему АКБ?

Что такое джамп-стартер

Бустер, он же джамп-стартер, - это миниатюрный аккумулятор, предназначенный для запуска двигателя в ситуациях, когда штатная батарея автомобиля не обеспечивает необходимого тока.

Внутри этого устройства находится небольшая литий-ионная батарея. Имея меньшую ёмкость по сравнению со стандартной АКБ, она способна обеспечить всего несколько коротких попыток (обычно 3-5 секунд) запуска двигателя. И это при условии, что сам мотор исправен, а проблема заключается исключительно в разряженном аккумуляторе автомобиля.

Не ждите лишнего

Большинство таких бустеров предназначены для того, чтобы помочь разряженной батарее провернуть стартер несколько раз - именно помочь ей, а не заменить ее. Если штатная батарея автомобиля полностью разряжена, стандартный джамп-стартер не сможет ее оживить.

Отдельная тема - большие, мощные и довольно дорогие бустеры, способные запустить двигатель даже без аккумулятора под капотом.

Главные характеристики

Выбирать джамп-стартер нужно по его техническим характеристикам, которых фактически две.

Пусковой ток. Главным параметром бустера является пусковой ток (не следует путать с пиковым), который определяет мощность устройства при вращении коленвала в сложных условиях, например, на морозе. Некоторые производители могут обозначать на упаковке откровенно завышенные цифры, например, 600 ампер, 800 ампер или даже 1000 ампер.

Действительно, устройства с такими характеристиками существуют, но их цена гораздо выше по сравнению со стандартными китайскими моделями. Для запуска типичного бензинового двигателя объемом до 2,0 л при низких температурах вполне достаточно иметь джамп-стартер на 200 ампер.

Энергоемкость. Второй важный параметр - энергоемкость бустера. Это запас энергии в устройстве, и соответственно, длительность работы стартера и количество возможных попыток запуска. Измерение этого показателя может происходить по разным методикам, и производители не всегда указывают, какую именно они использовали.

В среднем для стандартного джамп-стартера достаточно 10-15 ампер-часов, если измерения проводят при разряде током 1 А. Важно, чтобы заявленные производителем параметры соответствовали реальным возможностям устройства, что, к сожалению, не всегда так.

Дополнительные возможности бустеров

Большинство современных бустеров оснащены полезными функциями, которые напоминают возможности портативных зарядных устройств для смартфонов. Наиболее полезные среди них:

Встроенный LED-фонарь. Благодаря большой (как для фонарика) емкости батареи, он обеспечивает длительное освещение;

Возможность заряжать ноутбук благодаря комплекту переходников;

Опция подзарядки самого бустера от гнезда автомобильного прикуривателя;

Встроенное гнездо в формате розетки прикуривателя, которое позволяет подключать автомобильные устройства и питать их непосредственно от бустера.

Одного бустера мало

Даже если вы сделаете удачную покупку, выбрав джамп-стартер с подходящими характеристиками и честной емкостью батареи, для его успешного использования нужно выполнить некоторые условия:

Зимой бустер должен быть теплый. Замерзшая литий-ионная батарея не сможет обеспечить необходимый для пуска ток.

Подсоединив клеммы бустера к клеммам машины (АКБ и масса) выдержите паузу - и только потом делайте первую попытку запуска мотора. Ознакомьтесь с рекомендациями в инструкции девайса, но обычно эта пауза составляет 3-5 секунд.

Хорошо, когда у вас есть помощник. Он должен крепко прижать зажимы бустера к клемме аккумулятора ("плюс") и к массе автомобиля ("минус"). Это поможет избежать потери энергии из-за некачественного контакта, потому что зажимы на некоторых моделях бывают недостаточно надежными.

Вывод

Самое важное - выбрать максимально качественный бустер, у которого будет достаточно мощная батарея, толстые провода и крепкие клеммы. Иначе есть вероятность того, что прибор поможет вам только в идеальных условиях - в теплую погоду, с прогретым двигателем и при едва севшей штатной батарее.

И еще совет - выбирайте многофункциональный прибор. Поскольку помощь при старте бывает востребована нечасто, вы будете использовать хотя бы дополнительные его функции.