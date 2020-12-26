Ізраїль атакував об'єкти в секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл

Фото: ізраїльські військові (facebook com tzahalonline)

Ізраїль атакував об'єкти угрупування ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли напередодні. Повідомляється, що були атаковані об'єкт по виробництву ракет, підземна інфраструктура і військовий пост.

Про це пише The Times of Israel.

Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, удар був нанесений у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території з сектора Газу.

"Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за всі дії в секторі Газа, і вона буде нести наслідки терористичних актів проти ізраїльського цивільного населення", - йдеться в повідомленні Цахалу.

Також повідомляється, що до цього з сектора Газа були випущені дві ракети. Їх перехопили протиракетним комплексом "Залізний купол", повідомлень про травми і пошкодження не надходило.

Нагадаємо, раніше Ізраїль домовився налагодити відносини з ще однією арабською країною. Марокко стала четвертою арабською країною за останній час, яка пішла на зближення з Ізраїлем.

У тристоронній політичній угоді брали участь США, які погодилися визнати суверенітет Марокко над Західною Сахарою.