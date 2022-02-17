RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Загострення на Донбасі триває. Бойовики застосували безпілотник

Автор: Наталья Скороход

Бойовики продовжують обстріли Луганської та Донецької області сьогодні, 17 лютого. Вже на Донбасі зафіксовано 50 обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Станом на 22.00 години 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"У Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - зазначили в штабі ООС.

Крім того, сьогодні з самого ранку окупанти обстрілюють підконтрольні території Донбасу із забороненого "Мінськом" озброєння. По обстріли потрапили такі населені пункти, як Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Південне, Майорськ, Луганська, Мар'їнка, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Станиця Луганська, Зайцеве, Широкине, Гранітне, Авдіївка, Піски та інші.

Обстріли велися з мінометів 120-го і 82-го калібру, артилерії 122-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та іншого озброєння.

Також відзначимо, що в результаті сьогоднішніх обстрілів поранені двоє бійців і двоє цивільних.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли снянський район. У Врубівці потрапили по ліцею та газопроводу, також під обстріл потрапила залізнична станція Кіндрашівська-Нова.

Також повідомлялося, що в бойовики обстріляли Станицю Луганську і потрапили в дитячий садок. Також увечері снаряд окупантів влучив у житловий будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас