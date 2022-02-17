Загострення на Донбасі триває. Бойовики застосували безпілотник

Станом на 22.00 години 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 50 порушень, 39 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"У Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - зазначили в штабі ООС.

Крім того, сьогодні з самого ранку окупанти обстрілюють підконтрольні території Донбасу із забороненого "Мінськом" озброєння. По обстріли потрапили такі населені пункти, як Новотошківське, Водяне, Трудівське, Старогнатівка, Південне, Майорськ, Луганська, Мар'їнка, Світлодарськ, Троїцьке, Попасна, Станиця Луганська, Зайцеве, Широкине, Гранітне, Авдіївка, Піски та інші.

Обстріли велися з мінометів 120-го і 82-го калібру, артилерії 122-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та іншого озброєння.

Також відзначимо, що в результаті сьогоднішніх обстрілів поранені двоє бійців і двоє цивільних.