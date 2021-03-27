ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення на Донбасі: посольство США в Україні закликало РФ припинити насильство

Новость на русском → Донбас, Субота 27 березня 2021 02:18
Загострення на Донбасі: посольство США в Україні закликало РФ припинити насильство Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Автор: Артур Родивилов

Посольство США в Україні висловило глибоку тривогу з приводу загибелі чотирьох українських військових на Донбасі 26 березня. Відомство закликало Росію дотримуватися домовленостей про перемир'я.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.

У відомстві зазначили, що Росія має припинити агресію.

"Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів унаслідок обстрілу поблизу Шумів. Росія має дотримуватися режиму припинення вогню, зупинити щоденне насильство, яке викликає страждання, конструктивно брати участь у мирних переговорах і припинити агресію в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня вдень окупанти з мінометів та іншої зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Шумів. Унаслідок ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Після цього глава держави розпочав консультації з лідерами "Нормандії".

Українська сторона Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.

На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда