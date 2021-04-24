Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню

На Донбасі Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню. В ОБСЄ зазначають, що зафіксували там численні постріли та вибухи.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 23 квітня.
Найбільше порушень Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували 488 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 416 вибухів.
Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька на території, непідконтрольній уряду. Напруженою була ситуація і на заході від Горлівки і на південному сході від н.п. Залізне (колишнє Артемове).
У Луганській області спостерігачі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню - це вибухи невизначеного походження. Вони відбулися в районах на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.
Нагадаємо, на Донбасі ОБСЄ фіксує зростання кількості жертв серед цивільного населення. Про це розповів голова Яшар Халіт Чевік.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі збільшуються провокації окупантів по відношенню до українських військових. Бойовики домагаються ескалації конфлікту.