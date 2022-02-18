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Загострення на Донбасі. Бойовики за добу 60 разів порушили "тишу", зранку знову стріляють

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі вчора почалась нова фаза загострення, за добу бойовики 60 разів порушили "тишу". Від ранку 18 лютого зафіксовано вже 6 порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстріляли більше 20 населених пунктів, серед яких: Водяне, Луганське, Світлодарськ, Мар'їнку, Піски, Авдіївку, Широкине. Також був зафіксований безпілотник окупантів "Орлан-10".

Один український військовий дістав поранення, ще один - бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця - середньої важкості, травмованого - задовільний. Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Від початку доби, 18 лютого, бойовики шість разів порушили "тишу", 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема обстріляні такі населені пункти: Болотене, Ногнатівка, двічі Старогнатівку, Чермалик, Шуми. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій бойовиків немає.

Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.

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